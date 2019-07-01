Его компания работала без необходимой лицензии
Житель Муйского района Бурятии признан виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без необходимой лицензии.
- С июня 2017 года по февраль 2018 года руководитель организации топливно-энергетического комплекса в отсутствие лицензии, необходимой для использования в хозяйственной деятельности водогрейных котлов, отнесённых к третьему классу опасности, оказывал коммунальные услуги населению и организациям посёлка Таксимо Муйского района. Предприниматель поставлял горячую воду и тепловую энергию, извлекая доход от незаконной предпринимательской деятельности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Суд оштрафовал мужчину на 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Жителя Бурятии оштрафовали за незаконное предпринимательство
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 01.07.2019
Его компания работала без необходимой лицензии
Бизнес, 01.07.2019
ООО «Золто» оштрафовали за нарушение
Бизнес, 29.06.2019
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 29.06.2019
Предпринимателя оштрафовали
Предприятие предоставило некачественные услуги по теплоснабжению
ООО «Здоровое питание» выдано предписание
Рабочие заявляют, что укладывали асфальт в дождь без указания подрядчика
У сетевой компании арестовали транспорт
Нарушения были выявлены в торговом центре «Метр»
«Победа» начнёт вновь летать в Иркутск осенью
Часть предоставленного участка находилась в федеральной собственности
Бизнес, 27.06.2019
Игры состоятся в местности «Экоквартал»
Бизнес, 27.06.2019
Подпольное казино ликвидировали 4 года назад
Бизнес, 26.06.2019
Также в Бурятии проверят все пункты отгрузки леса и жителей, заготавливающих древесину для себя
Бизнес, 26.06.2019
Бурятский филиал Россети Сибирь и Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления создают базовую кафедру «Электроэнергетика»