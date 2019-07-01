Жителя Бурятии оштрафовали за незаконное предпринимательство

Его компания работала без необходимой лицензии



Житель Муйского района Бурятии признан виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без необходимой лицензии.



- С июня 2017 года по февраль 2018 года руководитель организации топливно-энергетического комплекса в отсутствие лицензии, необходимой для использования в хозяйственной деятельности водогрейных котлов, отнесённых к третьему классу опасности, оказывал коммунальные услуги населению и организациям посёлка Таксимо Муйского района. Предприниматель поставлял горячую воду и тепловую энергию, извлекая доход от незаконной предпринимательской деятельности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Суд оштрафовал мужчину на 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

