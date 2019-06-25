25 Июня

24 Июня

Популярное

В Улан-Удэ администратору оздоровительного центра не платили зарплату

В Улан-Удэ администратору оздоровительного центра не платили зарплату
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

Общество с ограниченной ответственностью «Континент» нарушало трудовое законодательство. Нарушение выявила прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ.

Руководитель общества надлежащим образом оформил трудовые отношения с администратором оздоровительного центра. Женщине не выплатили заработную плату с августа 2018 года по январь 2019 года.

- Прокурором района в интересах бывшего администратора в суд направлено исковое заявление о признании отношений трудовыми, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ответчик согласилась с выявленными нарушениями. После прокурорского вмешательства в трудовую книжку женщины внесена запись о работе в ООО «Континент», выплачена задолженность по заработной плате.

Производство по гражданскому делу прекращено.
долги по зарплате
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии с нарушением трудоустроили экс-госслужащего
В Бурятии с нарушением трудоустроили экс-госслужащего
Бизнес, 25.06.2019
Предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей
Австрийцы инвестируют в строительство солнечных электростанций в Бурятии
Австрийцы инвестируют в строительство солнечных электростанций в Бурятии
Бизнес, 25.06.2019
В трёх районах Бурятии появятся солнечные электростанции
«Да, печально получилось»: В Улан-Удэ поплыл асфальт
«Да, печально получилось»: В Улан-Удэ поплыл асфальт
Бизнес, 25.06.2019
Дорожное покрытие в микрорайоне Восточный не продержалось и года
В Иркутской области продавали поддельные «Adidas», «Reebok» «Nike»
В Иркутской области продавали поддельные «Adidas», «Reebok» «Nike»
Бизнес, 24.06.2019
Предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей
Умершей улан-удэнке выставили счёт за мусор
Умершей улан-удэнке выставили счёт за мусор
Бизнес, 24.06.2019
Бурятский омбудсмен обратилась к региональному мусорному оператору
Роструд напомнил о сокращении рабочего дня в жару
Роструд напомнил о сокращении рабочего дня в жару
Бизнес, 24.06.2019
Если помещение перегрелось, рабочий день сокращается
В Бурятии хоринцы начали борьбу против «МТК-Дженькей»
В Бурятии хоринцы начали борьбу против «МТК-Дженькей»
Бизнес, 24.06.2019
Петицию против заготовки леса в Хоринском районе подписали более двух тысяч человек
Из Бурятии в Китай запустили новый «лесной» поезд
Из Бурятии в Китай запустили новый «лесной» поезд
Бизнес, 21.06.2019
Бурятский лес будет прямиком отправляться в Сюйчжоу
В магазине в Улан-Удэ торговали просроченным фаршем
В магазине в Улан-Удэ торговали просроченным фаршем
Бизнес, 21.06.2019
Небезопасную продукцию уничтожат
В Улан-Удэ есть разрешения только на два батута
В Улан-Удэ есть разрешения только на два батута
Бизнес, 20.06.2019
Специалисты, помимо батутов, проверят верёвочные городки и квест-комнаты

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^