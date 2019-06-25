В Улан-Удэ администратору оздоровительного центра не платили зарплату

В дело вмешалась прокуратура



Общество с ограниченной ответственностью «Континент» нарушало трудовое законодательство. Нарушение выявила прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ.



Руководитель общества надлежащим образом оформил трудовые отношения с администратором оздоровительного центра. Женщине не выплатили заработную плату с августа 2018 года по январь 2019 года.



- Прокурором района в интересах бывшего администратора в суд направлено исковое заявление о признании отношений трудовыми, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Ответчик согласилась с выявленными нарушениями. После прокурорского вмешательства в трудовую книжку женщины внесена запись о работе в ООО «Континент», выплачена задолженность по заработной плате.



Производство по гражданскому делу прекращено.

