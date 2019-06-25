«Да, печально получилось»: В Улан-Удэ поплыл асфальт

Ремонт дороги в микрорайоне Восточный, от въездного знака в Улан-Удэ и до стелы на улице Комарова, проводился в сентябре 2018 года. Асфальт укладывала подрядная организация «МВ-Групп», сумма контракта составила 213 миллионов рублей. Однако на улице Балдынова, которая входила в схему ремонта, с приходом лета и жаркой солнечной погоды асфальт тронулся и поплыл вниз на небольшом спуске автомобильной дороги.









- Большие машины идут, грузоперевозчики перегружаются, а асфальтобетонная смесь сама по себе подразумевает, что она пластичная. При торможении машина за собой собирает асфальт, – предположил заместитель директора подрядной организации «МВ-Групп» Борис Цыжипов.











- Мы пойдём городу навстречу. Мы сами пользуемся этой дорогой, мы это делали. Город нам тоже поможет, не откажет. Движение перекроем, согласуют нам ряд документов. Да, печально. Получилось так, – добавил подрядчик.









- Я уверен, подобные ситуации будут повторяться, если не будет принято никаких мер. Этот участок не предназначен для грузового транспорта. Моё мнение, что подрядчик тут просто оказался крайним и он вынужден за свой счёт устранять недостатки, которые возникли не по его вине. Может быть, нужно сделать какую-то объездную дорогу, либо поставить весовой контроль и промониторить, с каким весом проезжают тут автомобили, есть ли здесь перегруз, вычислить средний вес или максимальный вес автомобиля и на основании этого делать выводы, – отметил сопредседатель ОНФ в Бурятии, координатор проекта дорожной инспекции ОНФ «Карты убитых дорог» Максим Кириенко.



















- По завершению работ нареканий не было. В покрытии производились вырубки асфальтобетона, они сдавались в аккредитованную лабораторию. Получили положительное заключение и оплатили подрядной организации, – рассказал заместитель директора «Улан-Удэстройзаказчик» Бальжинима Гармаев.Точного ответа на вопрос, почему так получилось, ни подрядная организация, ни заказчик дать не могут. Однако оба сходятся во мнении, что, вероятно, это произошло из-за большого количества перегруженных грузовиков.Гарантия подрядчика на дорожное покрытие действует пять лет. Теперь организации «МВ-Групп» предстоит отфрезеровать около 300 кв. м. неровностей и уложить ещё один новый слой асфальта. Предположительная цена вопроса – более 500 тысяч рублей.Это не единственный проблемный участок. На пересечении улиц Заиграевская и Балдынова дорога вовсе уходит под землю. На этом месте подрядной организации также придётся положить новый слой.- Тут не то, что асфальт выкрошился или что-то другое, видно, что просела земля и асфальт также стащило гружёными машинами. Только вот из-за чего идёт просадка, не понятно, – рассказал заместитель директора подрядной организации «МВ-Групп» Борис Цыжипов.Здесь ремонт обойдётся подрядчику в 30-50 тысяч. После завершения работ, а «МВ-Групп» обещала закончить их до 1 июля, будет проведена экспертиза. На основании заключения будут делаться дальнейшие выводы.- На данный момент мы устраним замечания. Будем проводить анализ, смотреть. Если уж повторно будут такие же ситуации, то будем какие-то меры принимать, – отметил представитель подрядной организации.Какие именно меры будут приниматься, не уточнили.Во время осмотра проблемных точек автомобильной дороги присутствовали и специалисты ОНФ. Они будут рекомендовать администрации города, чтобы на этих участках провели либо реконструкцию дороги и добавили третий слой асфальта, который позволит интенсивно двигаться грузовому транспорту, либо установили весовые ограничения.