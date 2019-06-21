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В улан-удэнском магазине продавали курятину без документов

В улан-удэнском магазине продавали курятину без документов
Бизнес, 
Должностное лицо оштрафовали

Специалисты Россельхознадзора провели проверку в отношении ООО «Фелма». В магазине продаются продукты животного происхождения.

Было выявлено нарушение в сфере ветеринарного законодательства.

- В магазине продавалась продукция птицеводства без ветеринарных документов, которые характеризуют территориальное и видовое происхождение продукции, её ветеринарно-санитарное состояние, а также эпизоотическое благополучие территорий её происхождения, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении, наложен штраф.

Россельхознадзор
 
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