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Назначен гендиректор АО «Читаэнергосбыт»

Назначен гендиректор АО «Читаэнергосбыт»
Бизнес, 
Решением совета директоров АО «Читаэнергосбыт» от 13 июня на должность генерального директора назначен Алексей Голиков

Он с 18 мая 2019 года временно исполнял обязанности генерального директора, сообщает пресс-служба предприятия.

Алексей Голиков официально вступил в должность 14 июня.

Он родился 4 сентября 1980 года в Краснодаре. В 2002 году окончил Мурманский государственный технический университет, специализация «Прикладная информатика в экономике», также в 2012-м окончил Стокгольмскую школу экономики.

• 2017-18.05.2019 гг.- заместитель генерального директора по экономике и финансам, первый заместитель генерального директора АО «Читаэнергосбыт», Чита.
• 2016г. - первый заместитель министра финансов Забайкальского края.
• 2012-2015 гг.- заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-14», Чита.
• 2009-2012 гг. занимал руководящие должности, курировал финансово- экономическое направление в ООО «Тобольск-Нефтехим», затем- в ЗАО «Сибур Холдинг», Тобольск.
• 2003-2009 гг.- начальник финансово-экономического отдела ОАО «Колэнергостройремонт», Мурманск, финансовый директор ООО «Меридиан», затем - ОАО «Аванта» в городе Краснодар.

АО «Читаэнергосбыт» обеспечивает электрической энергией потребителей на территории Забайкальского края и Республики Бурятии.

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