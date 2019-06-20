Назначен гендиректор АО «Читаэнергосбыт»

Решением совета директоров АО «Читаэнергосбыт» от 13 июня на должность генерального директора назначен Алексей Голиков



Он с 18 мая 2019 года временно исполнял обязанности генерального директора, сообщает пресс-служба предприятия.



Алексей Голиков официально вступил в должность 14 июня.



Он родился 4 сентября 1980 года в Краснодаре. В 2002 году окончил Мурманский государственный технический университет, специализация «Прикладная информатика в экономике», также в 2012-м окончил Стокгольмскую школу экономики.



• 2017-18.05.2019 гг.- заместитель генерального директора по экономике и финансам, первый заместитель генерального директора АО «Читаэнергосбыт», Чита.

• 2016г. - первый заместитель министра финансов Забайкальского края.

• 2012-2015 гг.- заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-14», Чита.

• 2009-2012 гг. занимал руководящие должности, курировал финансово- экономическое направление в ООО «Тобольск-Нефтехим», затем- в ЗАО «Сибур Холдинг», Тобольск.

• 2003-2009 гг.- начальник финансово-экономического отдела ОАО «Колэнергостройремонт», Мурманск, финансовый директор ООО «Меридиан», затем - ОАО «Аванта» в городе Краснодар.



АО «Читаэнергосбыт» обеспечивает электрической энергией потребителей на территории Забайкальского края и Республики Бурятии.



