Мясо из Китая запрещено ввозить в Россию
31 мая в пункте пропуска «Наушки» в Бурятии специалисты Росельхознадзора досмотрели поезд, ехавший из Китая в Россию.
Гражданин Китая пытался ввезти 3,6 килограмма сырой говядины.
- Данный продукт запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. С 15 августа прошлого года в целях недопущения заноса с территории КНР вируса африканской чумы свиней на территорию России усилен контроль за прибывающими в страну транспортными средствами с животноводческими грузами с территории Китая, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Мясо изъято и подлежит уничтожению.
В Бурятии уничтожат говядину из Китая
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