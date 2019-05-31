В Бурятии уничтожат говядину из Китая

Мясо из Китая запрещено ввозить в Россию



31 мая в пункте пропуска «Наушки» в Бурятии специалисты Росельхознадзора досмотрели поезд, ехавший из Китая в Россию.



Гражданин Китая пытался ввезти 3,6 килограмма сырой говядины.



- Данный продукт запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. С 15 августа прошлого года в целях недопущения заноса с территории КНР вируса африканской чумы свиней на территорию России усилен контроль за прибывающими в страну транспортными средствами с животноводческими грузами с территории Китая, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Мясо изъято и подлежит уничтожению.

