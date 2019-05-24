В Улан-Удэ идёт борьба за право кормить детей в лагере

Городской комбинат школьного питания подал жалобу на торги
В Бурятское УФАС России поступила жалоба МКП «Городской комбинат школьного питания» на действия заказчика – МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Зорька» Улан-Удэ. Жалоба касается проведения запроса предложений в электронной форме на оказание услуги по организации горячего питания во время летних каникул 2019 года.
- Заявитель в жалобе приводит два довода о нарушении заказчиком требования закона о закупках. Во-первых, о том, что заказчик не разместил в единой информационной системе положение о закупках в последней редакции. Во-вторых, как предполагает заявитель, победитель данной и еще трех аналогичных закупок, представлял в заявках сведения об одних и тех же сотрудниках производственного цеха. С учётом разного месторасположения детских учреждений летнего отдыха, выполнение работ одними и теми же лицами невозможно, - сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
Рассмотрение жалобы состоится 30 мая.
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