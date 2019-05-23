Предпринимательнице выдали предписание
Главы крестьянско-фермерского хозяйства ИП Башкуева с нарушением содержала и разводила свиней в Селенгинском районе Бурятии. Это выявила проверка Россельхознадзора.
- Территория хозяйства огорожена забором, не способным обеспечить защиту от проникновения диких животных; ферма частично захламлена мусором и металлоломом; не сполна обеспечено безвыгульное содержание свиней; отсутствуют дезинфекционные коврики на входе; поголовье свиней не идентифицировано в соответствии с ветеринарным законодательством; на кормосмеси, которыми кормят животных, отсутствуют ветеринарные документы, и корм хранится на улице на поддонах без навесов. – сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении предпринимательницы возбуждены административные дела. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
В Бурятии свиней разводили на захламлённой ферме
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