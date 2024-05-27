В двух районах Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров













На утро 27 мая продолжаются работы по ликвидации возгораний в Муйском, Баргузинском, Баунтовском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском (территория Джергинского заповедника), Северо-Байкальском районах республики.



При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

На утро 27 мая продолжаются работы по ликвидации возгораний в Муйском, Баргузинском, Баунтовском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском (территория Джергинского заповедника), Северо-Байкальском районах республики.При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

В Баргузинском и Муйском районах Бурятии ввели режим из-за лесных пожаров.- Самая сложная и напряжённая ситуация сейчас на территории Баргузинского и Муйского районов. Все силы и средства включены и задействованы на тушении лесных пожаров. На территории этих районов введен режим ЧС. Также по всей республике введен полный запрет на посещение лесов. Просим жителей отнестись к данному решению с пониманием и соблюдать установленные правила, - обратился руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.Как сообщили в агентстве лесного хозяйства, накануне в Северо-Байкальском, Прибайкальском, Заиграевском, Иволгинский, Кабанском районах обнаружили в общей сложности восемь лесных пожаров, сразу три новых возгорания произошло в Муйском районе. Причиной всех их стало неосторожное обращение жителей с огнём. Также накануне продолжалось тушение пожаров, возникших ранее в Баргузинском, Баунтовском, Муйском районах.На тушении всех пожаров работали 501 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых лиц, задействовано 126 единиц лесопожарной техники.