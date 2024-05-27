27 мая

26 мая

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В Чите мужчину задержали за убийство 17-летней девушки

В Чите мужчину задержали за убийство 17-летней девушки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Задержанный дал признательные показания

Следователи задержали забайкальца по подозрению в убийстве 17-летней девушки.

26 мая около 9:30 в Железнодорожном районе города обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти.

- По сообщению об особо тяжком преступлении на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного отдела по Железнодорожному району Максимом Халецким. Осмотрено место происшествия, допрошены жители близлежащих домов. Назначено производство судебной медицинской экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Вскоре подозрению в убийстве задержали 29-летнего жителя Хилокского района. Подозреваемый допрошен; он дал признательные показания.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства убийства. К работе привлечены следователи-криминалисты регионального следственного управления.
убийство

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