Страшной гибелью двух девочек при пожаре в Бурятии заинтересовалась прокуратура

Трагедия произошла вечером 2 марта в Иволгинском районе. В селе Поселье вспыхнул частный дом. Туда отправились сотрудники пожарно-спасательной части № 73 республиканского управления МЧС и 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии.
Когда они прибыли на место, в жилой постройке наблюдалось сильное задымление. Оттуда самостоятельно смогли эвакуироваться три человека. С огнём, охватившим площадь в 40 квадратных метров, удалось справиться к 20:22.
В доме обнаружили ребёнка без признаков жизни. При пожаре погиб ещё один. Девочкам было 6 и 9 лет. Двоих взрослых с ожогами разной степени и отравлением продуктами горения увезли в больницу скорой медицинской помощи в Улан-Удэ.
Всего к тушению привлекли 12 человек и 4 единицы техники, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. В СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» и «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство двух малолетних, совершённое общеопасным способом»). Как сообщили в следкоме, пожар в доме устроил пьяный глава семейства, разливший бензин.
Сейчас там проводится комплекс следственных действий. Сотрудники СК изъяли предметы и фрагменты конструкций для пожарно-технической экспертизы, после которой станет известна точная причина возгорания.
Ход и результаты расследования уголовного дела тем временем взяла под контроль прокуратура Бурятии. В ходе надзорных мероприятий в ведомстве дадут оценку законности принятых процессуальных решений и проверят исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и защите их прав.