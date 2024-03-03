Страшной гибелью двух девочек при пожаре в Бурятии заинтересовалась прокуратура



Сейчас там проводится комплекс следственных действий. Сотрудники СК изъяли предметы и фрагменты конструкций для пожарно-технической экспертизы, после которой станет известна точная причина возгорания.



Ход и результаты расследования уголовного дела тем временем взяла под контроль прокуратура Бурятии. В ходе надзорных мероприятий в ведомстве дадут оценку законности принятых процессуальных решений и проверят исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и защите их прав.