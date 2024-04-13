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Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Бурятии

Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Стало известно о состоянии пострадавших в происшествии

После аварии в Баргузинском районе Бурятии проводится доследственная проверка.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 13 апреля, утром около села Макаринино съехал с дороги и опрокинулся рейсовый микроавтобус «Ярикта-Улан-Удэ». В автобусе находилось 16 человек, за медицинской помощью обратились 5 граждан. Детей среди пострадавших нет.

- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - сообщили в СУ СК России по Бурятии.

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала о состоянии людей, пострадавших в ДТП.

- Оперативно выехала бригада скорой помощи и ТЦМК РБ. Держим ситуацию на контроле. Все они доставлены в ближайшую медицинскую организацию. Пострадавших осмотрел врач-травматолог. Состояние ближе к удовлетворительному. 2 из них бригадой Территориального центра медицины катастроф РБ будут транспортированы в республиканскую медорганизацию для дальнейшей диагностики и лечения, - написала министр на своей странице в социальной сети.

Она отметила, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь



следователи ДТП

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