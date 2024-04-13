Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Бурятии

Стало известно о состоянии пострадавших в происшествии
После аварии в Баргузинском районе Бурятии проводится доследственная проверка.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 13 апреля, утром около села Макаринино съехал с дороги и опрокинулся рейсовый микроавтобус «Ярикта-Улан-Удэ». В автобусе находилось 16 человек, за медицинской помощью обратились 5 граждан. Детей среди пострадавших нет.
- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - сообщили в СУ СК России по Бурятии.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала о состоянии людей, пострадавших в ДТП.
- Оперативно выехала бригада скорой помощи и ТЦМК РБ. Держим ситуацию на контроле. Все они доставлены в ближайшую медицинскую организацию. Пострадавших осмотрел врач-травматолог. Состояние ближе к удовлетворительному. 2 из них бригадой Территориального центра медицины катастроф РБ будут транспортированы в республиканскую медорганизацию для дальнейшей диагностики и лечения, - написала министр на своей странице в социальной сети.
Она отметила, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь
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Происшествия, Фото:
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