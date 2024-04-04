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Улан-удэнец украл телефон у сильно пьяной девушки в баре

Улан-удэнец украл телефон у сильно пьяной девушки в баре
Происшествия, 
Вора задержали по горячим следам

Ранним утром 3 апреля в полицию в Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 19-летняя студентка вуза. Она объяснила, что лишилась телефона во время ночного отдыха с подругой в баре. Однако при каких обстоятельствах пропал гаджет, девушка не помнила из-за сильного алкогольного опьянения. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В кратчайшие сроки они установили злоумышленника - 23-летнего посетителя бара. Его задержали в гостинице, где он ночевал после ночного отдыха.

- Установлено, что молодой человек заметил и похитил мобильное устройство с барной стойки, где его забыла потерпевшая. Ещё некоторое время он провел в увеселительном заведении, а затем на такси уехал в отель. Ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и против жизни и здоровья. Освободился из мест лишения свободы в августе 2023 года, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Телефон полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие. 
кража

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