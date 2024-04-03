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В Улан-Удэ женщина пришла в гости и украла золотые украшения

В Улан-Удэ женщина пришла в гости и украла золотые украшения
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Цепочки она стащила из шкатулки

Вечером 26 марта в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление о краже от 32-летней улан-удэнки. Из шкатулки в её спальне пропали три золотые цепочки. Ущерб потерпевшая оценила на сумму в 60 тысяч рублей.

Воровкой оказалась приятельница женщины, которая ночевала у неё, а после ухода не отвечала на звонки.

- 35-летнюю гостью оперативники вскоре задержали в СНТ Заиграевского района. Она призналась, что ночью, пока хозяйка жилища спала, похитила драгоценные украшения и, как ни в чём не бывало, утром ушла. Похищенное улан-удэнка сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Отметим, прежде женщина судима не была.   
кража

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