В Бурятии начался «огненный» сезон

Республику охватили первые лесные пожары



В Бурятии начался сезон лесных пожаров. Сразу два возгорания обнаружили накануне в Иволгинском и Хоринском районах. Причиной стал переход огня с земель иных категорий, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Всего к тушению привлекли 16 человек. Задействовать пришлось 5 единиц техники. Оба возгорания на общей площади в четыре с половиной гектара оперативно ликвидировали. По данным на утро 1 апреля, в республике нет ни одного «огненного» очага.



В 11 лесничествах Бурятии уже открыт противопожарный сезон. В списке – Верхне-Талецкое, Иволгинское, Буйское, Верхне-Баргузинское, Заудинское, Заиграевское, Кижингинское, Кяхтинское, Селенгинское, Хандагатайское и Хоринское. Все профилактические работы там завершили, а ещё организовали необходимый мониторинг, дежурство пунктов диспетчерского управления и ответственных работников в выходные и праздничные дни.



В РАЛХ напомнили: выжигание сухой травы и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственных и землях запаса, а также разведение костров на полях сейчас запрещено. Кроме того, под табу – сжигание растительности, хвороста, порубочных остатков, сухостоя и кустарников в полосах отвода автомобильных и охранных зонах железных дорог и путепроводов.

