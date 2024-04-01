01 апреля

31 марта

Популярное

В Бурятии начался «огненный» сезон

В Бурятии начался «огненный» сезон
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Республику охватили первые лесные пожары

В Бурятии начался сезон лесных пожаров. Сразу два возгорания обнаружили накануне в Иволгинском и Хоринском районах. Причиной стал переход огня с земель иных категорий, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Всего к тушению привлекли 16 человек. Задействовать пришлось 5 единиц техники. Оба возгорания на общей площади в четыре с половиной гектара оперативно ликвидировали. По данным на утро 1 апреля, в республике нет ни одного «огненного» очага.

В 11 лесничествах Бурятии уже открыт противопожарный сезон. В списке – Верхне-Талецкое, Иволгинское, Буйское, Верхне-Баргузинское, Заудинское, Заиграевское, Кижингинское, Кяхтинское, Селенгинское, Хандагатайское и Хоринское. Все профилактические работы там завершили, а ещё организовали необходимый мониторинг, дежурство пунктов диспетчерского управления и ответственных работников в выходные и праздничные дни.

В РАЛХ напомнили: выжигание сухой травы и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственных и землях запаса, а также разведение костров на полях сейчас запрещено. Кроме того, под табу – сжигание растительности, хвороста, порубочных остатков, сухостоя и кустарников в полосах отвода автомобильных и охранных зонах железных дорог и путепроводов.
лесные пожары РАЛХ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии начался «огненный» сезон
В Бурятии начался «огненный» сезон
Происшествия, 01.04.2024
Республику охватили первые лесные пожары
В Улан-Удэ местами отключили тепло и свет
В Улан-Удэ местами отключили тепло и свет
Происшествия, 01.04.2024
Бригады устраняют неисправности
В Бурятии пьяная компания перевернулась на «Тойоте Камри»
В Бурятии пьяная компания перевернулась на «Тойоте Камри»
Происшествия, 01.04.2024
И водитель, и пассажиры были в состоянии алкогольного опьянения
В Улан-Удэ пьяный мужчина угодил под колёса автомобиля
В Улан-Удэ пьяный мужчина угодил под колёса автомобиля
Происшествия, 01.04.2024
Он перебегал дорогу в неположенном месте
В Бурятии мужчина погиб, попав под поезд
В Бурятии мужчина погиб, попав под поезд
Происшествия, 01.04.2024
Обстоятельства смертельного травмирования выясняются
В райцентре в Бурятии загорелся «Огонёк»
В райцентре в Бурятии загорелся «Огонёк»
Происшествия, 01.04.2024
Из-за этого там временно наступил «конец света»
В Бурятии легковушку смяло при столкновении с грузовиком
В Бурятии легковушку смяло при столкновении с грузовиком
Происшествия, 01.04.2024
А большегруз после ДТП перевернулся на бок

В Улан-Удэ залило оживлённую улицу
В Улан-Удэ залило оживлённую улицу
Происшествия, 31.03.2024
Там серьёзно осложнилось движение транспорта
В Улан-Удэ пожар унёс человеческую жизнь
В Улан-Удэ пожар унёс человеческую жизнь
Происшествия, 31.03.2024
Крупное возгорание тушили 25 человек
Поездка в магазин обернулась для жительницы Бурятии уголовкой
Поездка в магазин обернулась для жительницы Бурятии уголовкой
Происшествия, 31.03.2024
Женщина лишилась машины и водительских прав из-за пьяной езды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^