Возгорание произошло в Кабанске
В селе Кабанск в Бурятии из-за короткого замыкания загорелась промышленная бетономешалка. Пожар произошёл сегодня утром, 26 марта, в селе Кабанск, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
- На пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании на территории строящегося объекта. На момент прибытия пожарного подразделения огнём была охвачена промышленная бетономешалка. Возгорание было потушено в течение 30 минут, - говорится в сообщении.
В результате пожара обгорели бетономешалка, пульт управления, рубильник и силовые кабели на общей площади 24 кв.м.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрического оборудования.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 25 марта в Курумкане из-за короткого замыкания электрокотла сгорел микроавтобус «Истана».
В Бурятии пожар уничтожил бетономешалку
Происшествия, Фото:
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