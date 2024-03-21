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Второй за полдня пожар со смертельным исходом произошёл в Бурятии

Второй за полдня пожар со смертельным исходом произошёл в Бурятии
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Мужчина погиб в частном доме

Пожар произошёл днём 21 марта в селе Хоринск, в результате погиб 62-летний мужчина.

- На пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома. На момент прибытия пожарного подразделения огнём была охвачена веранда дома. В ходе тушения возгорания пожарными был обнаружен мужчина 1961 года рождения без признаков жизни, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара изнутри обгорела веранда на площади 21 кв.м., частично обуглилась крыша дома на площади 5 кв.м.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём.

Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня утром в сгоревшем частном доме в Улан-Удэ погиб 46-летний мужчина.

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