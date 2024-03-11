Рабочие прочищают канавы
В посёлке Потанино и улусе Шанага Бичурского района Бурятии борются с наледными водами.
О том, какие работы проведены, сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7». Так, накануне проводились работы на реке Шанагинка, там работал один грейдер и два человека. Также в Шанаге прорезали и прочистили канавы, а также прочистили дорогу через мост.
В посёлке Потанино состоялся сход местных жителей с участием председателя Народного Хурала Владимира Павлова и врио главы района Мариной Савельевой.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце февраля в посёлке Потанино зафиксировали выход наледных вод. А на днях грунтовыми водами сильно подтопило частный дом, так что холодильник и другие вещи буквально плавали. В ближайшее время специальная комиссия обследует все дворы на этой улице.
В двух населённых пунктах Бурятии борются с наледными водами
Происшествия, Фото:
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