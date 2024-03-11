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В двух населённых пунктах Бурятии борются с наледными водами

В двух населённых пунктах Бурятии борются с наледными водами
Происшествия,  Фото:"Бичура-инфо"
Рабочие прочищают канавы

В посёлке Потанино и улусе Шанага Бичурского района Бурятии борются с наледными водами.

О том, какие работы проведены, сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7». Так, накануне проводились работы на реке Шанагинка, там работал один грейдер и два человека. Также в Шанаге прорезали и прочистили канавы, а также прочистили дорогу через мост.



В посёлке Потанино состоялся сход местных жителей с участием председателя Народного Хурала Владимира Павлова и врио главы района Мариной Савельевой.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце февраля в посёлке Потанино зафиксировали выход наледных вод. А на днях грунтовыми водами сильно подтопило частный дом, так что холодильник и другие вещи буквально плавали. В ближайшее время специальная комиссия обследует все дворы на этой улице



наледные воды

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