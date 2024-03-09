Прокуратура начала проверку после выхода грунтовых вод в посёлке Бурятии

Вода резко хлынула из подполья и затопила дом в посёлке



Выход грунтовых вод произошёл в посёлке Потанино Бичурского района. Об этом сообщается в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте»



- Вода резко хлынула из подполья и затопила дом. В посёлке Потанино жители спасаются от воды. Маленькая речушка разлилась так, что из подполья начинала литься вода. В доме плавает холодильник, дети и взрослые лезут повыше, чтобы спастись от стихии, когда на улице ещё зимние температуры, - говорится в паблике.



Здесь добавляется, что жители бьют тревогу и просят обратить на их село максимальное внимание.



В паблике размещена видеозапись, где жильцы показывают свой затопленный дом, а также сам посёлок, к которому подступает вода.



Тем временем, прокуратура Бичурского района начала проверку по факту выхода грунтовых вод в Потанино.



- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов и организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре республики.

