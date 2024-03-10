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«Тепло, есть электричество»: В затопленном доме в посёлке Бурятии отступила вода

«Тепло, есть электричество»: В затопленном доме в посёлке Бурятии отступила вода
Происшествия,  Фото:«Бичура-инфо.24/7»
В жильё она хлынула через подполье

В бичурском посёлке Потанино, который уже не первую неделю топит наледными и грунтовыми водами, забили тревогу. Вечером 7 марта там залило один из частных домов. Вода неожиданно хлынула из подполья.

В паблике «Весь Улан-Удэ» писали, что в жилой постройке плавал холодильник, а люди пытались забраться повыше, чтобы спастись от стихии.
 
Вскоре к ситуации подключилась прокуратура. Там начали проверку и пообещали дать оценку действиям органов и организаций, ответственных за предупреждение таких ситуаций и устранение их последствий. При наличии оснований в надзорном ведомстве примут меры прокурорского реагирования.

Тем временем о ситуации в Потанино отчитались местные власти. Они заявили, что через подполье вышли грунтовые воды и стояли они 10-15 минут, а в следующие два дня, 8-го и 9-го числа, уже ничего не было. Проживают в доме трое взрослых, сообщает «Бичура-инфо.24/7».

В хозяйственно-транспортном отделе райадминистрации отметили: сейчас в помещении тепло, топится печка и есть электричество. Для отвода воды на улице Октябрьская, где и случился потоп, задействовали грейдер.
 
Техника продолжит работу и в воскресенье, 10-го числа. В ближайшее время специальная комиссия обследует все дворы на этой улице, чтобы выяснить, пострадали ли они от наледных вод. 
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