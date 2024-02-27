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В посёлке Бурятии пытаются сдержать наледные воды

В посёлке Бурятии пытаются сдержать наледные воды
Общество,  Фото:«Бичура-инфо.24/7»
Жилым домам пока ничего не угрожает

На минувшей неделе в бичурском посёлке Потанино зафиксировали выход наледных вод. Чтобы сдержать их, там оборудовали 200-метровый водосдерживающий вал. 


Для этого привлекли три КамАЗа, грейдер и фронтальный погрузчик. Угрозы подтопления жилых домов в населённом пункте нет. В Потанино ведётся мониторинг, сообщает «Бичура-инфо.24/7».
наледные воды

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