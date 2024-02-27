В посёлке Бурятии пытаются сдержать наледные воды









Для этого привлекли три КамАЗа, грейдер и фронтальный погрузчик. Угрозы подтопления жилых домов в населённом пункте нет. В Потанино ведётся мониторинг, сообщает «Бичура-инфо.24/7».



На минувшей неделе в бичурском посёлке Потанино зафиксировали выход наледных вод. Чтобы сдержать их, там оборудовали 200-метровый водосдерживающий вал.