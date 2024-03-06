Пострадавшая получила множественные ожоги, в том числе головы
31-летний житель Еравнинского района Бурятии поссорился с сожительницей и попытался сжечь её заживо.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, произошло это 3 марта в селе Сосново-Озёрское. По данным следствия, в течение дня пара в своём доме распивала спиртное. Вечером вспыхнула ссора, и во время выяснения отношений мужчина взял бутылку с горючей жидкостью. Горючее он вылил на голову женщину и поджёг с помощью зажигалки.
В результате пострадавшую госпитализировали с множественными ожогами головы, шеи, груди и рук.
Вскоре правоохранители задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью». Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее жителю Бурятии, который заживо сжёг трёх человек, в том числе свою маму, назначили пожизненное лишение свободы.
Житель Бурятии поссорился с сожительницей и пытался сжечь её заживо
Происшествия, Фото:
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