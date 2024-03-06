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Житель Бурятии поссорился с сожительницей и пытался сжечь её заживо

Житель Бурятии поссорился с сожительницей и пытался сжечь её заживо
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Пострадавшая получила множественные ожоги, в том числе головы

31-летний житель Еравнинского района Бурятии поссорился с сожительницей и попытался сжечь её заживо.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, произошло это 3 марта в селе Сосново-Озёрское. По данным следствия, в течение дня пара в своём доме распивала спиртное. Вечером вспыхнула ссора, и во время выяснения отношений мужчина взял бутылку с горючей жидкостью. Горючее он вылил на голову женщину и поджёг с помощью зажигалки.

В результате пострадавшую госпитализировали с множественными ожогами головы, шеи, груди и рук.

Вскоре правоохранители задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью». Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее жителю Бурятии, который заживо сжёг трёх человек, в том числе свою маму, назначили пожизненное лишение свободы.

покушение на убийство

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