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Убивший трёх человек житель Бурятии получил пожизненный срок

Убивший трёх человек житель Бурятии получил пожизненный срок
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
В том числе он убил свою маму

Жителю Бурятии, убившему с особой жестокостью трёх человек, в том числе свою маму, вынесли приговор. Остаток жизни он проведёт за решёткой.

- Приговором ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина совершил убийства на двух животноводческих стоянках в Еравнинском районе.

С первой жертвой он расправился в феврале 2020 года. В тот день на заимке он употреблял спиртное с одним из работников-гражданином Монголии. Затем вспыхнула ссора, и мужчина нанёс несколько ударов противнику табуретом по голове. Раненый потерял сознание.

Решив, что мужчина умер, нападавший решил скрыть все следы. С этой целью он поджёг дом. Потерпевший же в итоге умер страшной смертью – от ожогов.

После этого убийца скрывался несколько лет, бродяжничая. Затем вернулся в Еравнинский район, на другую животноводческую стоянку. Там работала его мать вместе со своим сожителем.

Вечером в феврале 2023 года мужчина поссорился с ними после распития алкоголя. На этот раз он целенаправленно пошёл на убийство.

Мужчина разлил возле входа в дом бензин и поджёг его. Пламя отрезало матери и отчиму путь наружу, и они скончались на месте от отравления продуктами горения.

Отметим, подсудимого признали виновным по статьям «Убийство двух и более лиц, совершённое с особой жестокостью» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога». 
убийство

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