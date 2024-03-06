В Улан-Удэ рассказали о замурованных в кладовке щеночках

Неравнодушные горожане считают, что животные могут погибнуть



Тревожный пост опубликовали недавно в группе «Животные 03» во «ВКонтакте». Жительница бурятской столицы рассказала, что шла на улице Загородная, рядом с поликлиникой № 2, и услышала «сильный визг».



- В закрытой на замок кладовке очень сильно плачут маленькие – по всей видимости – щеночки, – отметила автор публикации. – На снегу не видно следов.



Улан-удэнка пришла к выводу, что кладовку давно не открывали и животные уже умирают. Она попросила неравнодушных о помощи. Правда, на эту просьбу в комментариях пока никто не отозвался.

