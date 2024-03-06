Неравнодушные горожане считают, что животные могут погибнуть
Тревожный пост опубликовали недавно в группе «Животные 03» во «ВКонтакте». Жительница бурятской столицы рассказала, что шла на улице Загородная, рядом с поликлиникой № 2, и услышала «сильный визг».
- В закрытой на замок кладовке очень сильно плачут маленькие – по всей видимости – щеночки, – отметила автор публикации. – На снегу не видно следов.
Улан-удэнка пришла к выводу, что кладовку давно не открывали и животные уже умирают. Она попросила неравнодушных о помощи. Правда, на эту просьбу в комментариях пока никто не отозвался.
В Улан-Удэ рассказали о замурованных в кладовке щеночках
Происшествия, Фото:
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