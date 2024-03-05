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В Бурятии осудили живодёрку, повесившую собаку на заборе

В Бурятии осудили живодёрку, повесившую собаку на заборе
Происшествия, 
Пса убили из-за того, что он задавил кур и кролика

67-летней жительнице Кабанского района Бурятии, убившей своего пса, вынесли обвинительный приговор.

Как сообщал «Байкал-Daily», произошло это осенью 2023 года. Полицейским женщина рассказала, что её собака стала вести себя агрессивно, к тому же задавила кролика и трёх куриц, принадлежавших соседям. Тогда женщина решилась на расправу. Ночью приманила пса кормом, а пока он ел, накинула на шею петлю. Затем перекинула верёвку через перекладину забора и петлю безжалостно затянула.

Двор находился недалеко от автобусной остановки. Утром повешенное на заборе животное увидели односельчане, в том числе дети.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли тело собаки для дальнейшей судебно-ветеринарной экспертизы. А вскоре установили личность подозреваемой. На допросе женщина призналась, что сперва пыталась отравить собаку, но не вышло.

- Суд признал женщину виновной в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшем его гибель, совершённом с применением садистских методов. Назначено наказание в виде одного года исправительных работ условно с испытательным сроком один год, - сообщили в объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Бурятии.

Приговор вступил в законную силу.
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