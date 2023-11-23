Труп убитого животного оказался на всеобщем обозрении
67-летняя жительница Кабанского района Бурятии жестоко убила свою собаку, повесив её на заборе. На женщину возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным; сейчас идёт расследование, сообщили в республиканском МВД.
Сообщение о преступлении поступило в полицию днём 5 октября. Позвонившая рассказала, что неподалеку от автобусной остановки, куда привела сына-школьника, с ужасом обнаружила повешенную на заборе заброшенного дома собаку. Животное уже умерло. Картину лицезрели и другие дети, пришедшие на остановку.
На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли тело собаки для дальнейшей судебно-ветеринарной экспертизы. А затем установили личность подозреваемой. Ею оказалась местная жительница – хозяйка животного.
Пожилая женщина призналась, что ночью, когда её родственники уснули, приманкой в виде сухого корма вывела собаку на улицу. Пока та ела, она закинула на её шею и с помощью перекладины затянула верёвочную петлю.
По словам живодёрки, утром она планировала снять с забора тело животного, но полицейские опередили её.
Жестокий поступок женщина объяснила тем, что находящаяся на самовыгуле собака в последнее время стала агрессивной, задавила двух кур и кролика.
Сперва хозяйка пыталась отравить собаку, но не вышло. Тогда она решила расправиться с питомцем, повесив его.
Ранее к уголовной ответственности пенсионерка не привлекалась.
Санкции статьи УК «Жестокое обращение с животным» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
В Бурятии пенсионерка-живодёрка повесила собаку
Происшествия, Фото:
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