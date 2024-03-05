Он хотел продать найденный на месторождении нефрит
Всё произошло ещё в сентябре. Житель Окинского района Бурятии нашёл на месторождении небольшой кусок нефрита и решил взять его себе, чтобы потом продать. Лицензии и разрешения на добычу полудрагоценного камня у мужчины не было, а о том, что они требуются, сельчанин не знал.
На нарушителя составили протокол об административном правонарушении по статье 7.5 КоАП РФ («Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней»).
В итоге мужчине назначили штраф размером в 200 тысяч рублей, а находку изъяли и обратили в собственность государства. Постановление уже вступило в законную силу.
В Бурятии сельчанина оштрафовали на 200 тысяч из-за камня
Происшествия, Фото:
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