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В Бурятии сельчанку осудили за музыкальную колонку с наркотиками

В Бурятии сельчанку осудили за музыкальную колонку с наркотиками
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Она пять лет проведёт в колонии общего режима

39-летняя жительница Бичурского района пошла под суд за незаконные сбыт и пересылку наркотиков в крупном размере. Против неё возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ.

Произошла эта история летом. Сельчанка собрала за домом и на окраине Малого Куналея коноплю, из которой изготовила гашишное масло. Часть она оставила для себя, а часть отправила по почте племяннику, отбывающему наказание в колонии в Хабаровском крае. Родственник просил прислать ему кедровые орехи. Вместе с дикоросами женщина положила наркотики.

При этом она упаковала запрещённое вещество во флакон из-под лекарства, который поместила в музыкальную колонку. Однако посылка до «получателя» не дошла. Гашишное масло обнаружили и изъяли.

В ходе судебного следствия злоумышленница признала свою вину и раскаялась. Ей дали пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.


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