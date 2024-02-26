Молодого человека неоднократно останавливали за рулём именно этого автомобиля
21-летний житель Кабанского района Бурятии, будучи подвергнутым в декабре 2022 года административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в сентябре 2023 года вновь управлял автомобилем в нетрезвом виде.
Молодого человека приговорили к 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, а также лишили водительских прав на два года.
Кроме того, автомобиль, на котором он совершил преступление, обращено в собственность государства. Но водитель пытался оспорить это решение.
- Суд пришёл к выводу о том, что указанный автомобиль принадлежит осуждённому, несмотря на то, что последний утверждал, что транспортное средство его брата, в подтверждение чего предоставил договор купли-продажи. Судом же установлено, что прежний собственник прекратил регистрацию автомобиля в марте 2022 года. В сентябре 2023 года, когда осуждённый был задержан сотрудниками ДПС, машина на учёте в ГИБДД не состояла, а молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности, управляя указанным транспортным средством, в июне-июле, сентябре 2023 года, - сообщили в пресс-службе Каьанского районного суда.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии у любителя пьяной езды изъяли машину брата
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Расправа произошла в доме у матери
Молодого человека неоднократно останавливали за рулём именно этого автомобиля
Уголовное дело передали в суд
Когда у авто спустило колесо, мужчина бросил его и пошёл на новое дело
Мужчину на семь лет отправили в колонию общего режима
Горящую постройку тушили семь человек
Его увезли в больницу
Волна от него докатилась до Улан-Удэ
Они скончались до прибытия «скорой»
Он получил ожоги и отравление угарным газом
Также автомобилиста лишили водительских прав
Сообщается о двух пострадавших пассажирах
Вероятно, крупный пожар кто-то утроил
Подросток брызнул им в лицо сотруднице супермаркета
Пожар в девятиэтажке произошёл ночью