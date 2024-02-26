В Бурятии у любителя пьяной езды изъяли машину брата

Молодого человека неоднократно останавливали за рулём именно этого автомобиля



21-летний житель Кабанского района Бурятии, будучи подвергнутым в декабре 2022 года административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в сентябре 2023 года вновь управлял автомобилем в нетрезвом виде.



Молодого человека приговорили к 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, а также лишили водительских прав на два года.



Кроме того, автомобиль, на котором он совершил преступление, обращено в собственность государства. Но водитель пытался оспорить это решение.



- Суд пришёл к выводу о том, что указанный автомобиль принадлежит осуждённому, несмотря на то, что последний утверждал, что транспортное средство его брата, в подтверждение чего предоставил договор купли-продажи. Судом же установлено, что прежний собственник прекратил регистрацию автомобиля в марте 2022 года. В сентябре 2023 года, когда осуждённый был задержан сотрудниками ДПС, машина на учёте в ГИБДД не состояла, а молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности, управляя указанным транспортным средством, в июне-июле, сентябре 2023 года, - сообщили в пресс-службе Каьанского районного суда.



Приговор вступил в законную силу.

