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В Улан-Удэ дрифтер поплатился за любовь к алкоголю

В Улан-Удэ дрифтер поплатился за любовь к алкоголю
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его оштрафовали на 30 тысяч и на год с лишним лишили водительских прав

Житель бурятской столицы попался на пьяной езде. Мужчину, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде, заметили сотрудники ГИБДД. На него составили протокол по части 1 статьи ст.12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») и по решению мирового суда лишили водительских прав на год и восемь месяцев. А ещё назначили штраф размером в 30 тысяч рублей.

Нарушитель с этим решением не согласился и захотел его обжаловать. Он обратился в Октябрьский районный суд, заявив, что на самом деле не управлял авто, а при производстве по делу об административном правонарушении были допущены грубые процессуальные нарушения. В частности, улан-удэнец сообщил, что ему надлежащим образом не разъяснили его права и обязанности, не вручили копии процессуальных документов, записи об отказе от их подписания не соответствуют действительности, а протокол оформили после прекращения видеофиксации процессуальных действий и потому он якобы сфальсифицирован.
 
На заседании мужчина утверждал: машина стояла на месте, а сам он выпивал и ждал друга, который должен был приехать и сесть за руль. Сотрудники же ДПС появились позже и ввели его в заблуждение, составив административный материал за управление ТС без полиса ОСАГО.
 
Автоинспектор изложил свою версию событий. Он рассказал, что заступил на дежурство вместе с напарником. В какой-то момент представители ГИБДД заметили дрифтовавший на парковке автомобиль. Они приблизились к водителю вплотную и попросили предъявить документы. Тогда-то и выяснилось, что страховки у улан-удэнца нет.
 
С нарушением тот согласился. От мужчины исходил запах алкоголя. То, что он пьян, подтвердила и проверка на алкотестере. Ехать для медосвидетельствования в республиканский наркологический диспансер водитель отказался.
 
К заявлению о том, что горожанин не управлял авто, служители Фемиды отнеслись критически, полагая, что с его стороны это просто способ ухода от ответственности за правонарушение. В итоге решение мирового судьи признали обоснованным и оставили его без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

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