В Улан-Удэ участились нападения на медиков скорой помощи

В выходные произошло сразу два таких случая
В выходные в Улан-Удэ произошло сразу два нападения на медиков скорой помощи. В обоих случаях хулиганы находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Так, на молодого фельдшера напала ранее судимая пациентка.
- Прибывшие по вызову в Советском районе медики при осмотре двух женщин столкнулись с агрессией от одной из пациенток. Женщина толкала врача, ударила его, и тогда медицинские работники нажали «тревожную кнопку», - рассказали в Росгвардии.
Буйная пациентка утихомирилась только, когда на место прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Женщину увезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
От медицинского освидетельствования 36-летняя улан-удэнка отказалась, однако она явно была пьяна – речь была несвязная, а также исходил запах алкоголя. На неё составили административный протокол за нанесение побоев.
Следующий тревожный вызов поступил из Октябрьского района. В квартире находились супружеская пара и брат мужа. Скорую помощь вызвали для оказания помощи женщине, после осмотра медики предположили, что у той сломаны ребра. Тем не менее, мужчины не давали госпитализировать пострадавшую, угрожали врачам и пытались напасть на них.
Прибывшие росгвардейцы стали устанавливать личности мужчин, однако те начали врать – называть другие фамилии и годы рождения.
Позже, в ходе проверки документов, истинные данные были установлены. Выяснилось, что мужчины ранее неоднократно были судимы.
Росгвардейцы помогли погрузить женщину в карету скорой помощи, а хулиганов, жителей Улан-Удэ 39 и 37 лет, доставили в отдел полиции. На обоих также составили административные протоколы.
С начала года благодаря кнопкам тревожной сигнализации на транспорте пресечено 19 правонарушений на каретах скорой помощи, задержан 21 правонарушитель. Всего в Улан-Удэ «тревожными кнопками» оснащены более 170 транспортных средств – кареты «скорой помощи», трамваи и муниципальные автобусы.
В Улан-Удэ участились нападения на медиков скорой помощи
Происшествия, Фото:
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