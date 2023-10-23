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В Улан-Удэ участились нападения на медиков скорой помощи

В Улан-Удэ участились нападения на медиков скорой помощи
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
В выходные произошло сразу два таких случая

В выходные в Улан-Удэ произошло сразу два нападения на медиков скорой помощи. В обоих случаях хулиганы находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Так, на молодого фельдшера напала ранее судимая пациентка.

- Прибывшие по вызову в Советском районе медики при осмотре двух женщин столкнулись с агрессией от одной из пациенток. Женщина толкала врача, ударила его, и тогда медицинские работники нажали «тревожную кнопку», - рассказали в Росгвардии.

Буйная пациентка утихомирилась только, когда на место прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Женщину увезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

От медицинского освидетельствования 36-летняя улан-удэнка отказалась, однако она явно была пьяна – речь была несвязная, а также исходил запах алкоголя. На неё составили административный протокол за нанесение побоев.

Следующий тревожный вызов поступил из Октябрьского района. В квартире находились супружеская пара и брат мужа. Скорую помощь вызвали для оказания помощи женщине, после осмотра медики предположили, что у той сломаны ребра. Тем не менее, мужчины не давали госпитализировать пострадавшую, угрожали врачам и пытались напасть на них.

Прибывшие росгвардейцы стали устанавливать личности мужчин, однако те начали врать – называть другие фамилии и годы рождения.

Позже, в ходе проверки документов, истинные данные были установлены. Выяснилось, что мужчины ранее неоднократно были судимы.

Росгвардейцы помогли погрузить женщину в карету скорой помощи, а хулиганов, жителей Улан-Удэ 39 и 37 лет, доставили в отдел полиции. На обоих также составили административные протоколы.

С начала года благодаря кнопкам тревожной сигнализации на транспорте пресечено 19 правонарушений на каретах скорой помощи, задержан 21 правонарушитель. Всего в Улан-Удэ «тревожными кнопками» оснащены более 170 транспортных средств – кареты «скорой помощи», трамваи и муниципальные автобусы.

скорая помощь Росгвардия

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