В Бурятии спасателям пришлось взломать квартиру с трёхлетним ребёнком

Он остался дома один и закрылся изнутри на щеколду
Этот инцидент произошёл в Гусиноозёрске вечером 4 февраля. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в запертой квартире находится трёхлетний ребёнок. Мать ненадолго вышла в магазин, оставив малыша одного, а тот закрыл входную дверь на щеколду.
Вернувшись, женщина не смогла попасть в дом и обратилась к спасателям. Прибыв на место, они в присутствии сотрудника полиции вскрыли дверь при помощи аварийно-спасательного инструмента.
С ребёнком всё оказалось в порядке. Его передали маме в удовлетворительном состоянии, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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