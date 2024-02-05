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В Бурятии спасателям пришлось взломать квартиру с трёхлетним ребёнком

В Бурятии спасателям пришлось взломать квартиру с трёхлетним ребёнком
Происшествия,  Фото:Агентство ГО и ЧС
Он остался дома один и закрылся изнутри на щеколду

Этот инцидент произошёл в Гусиноозёрске вечером 4 февраля. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в запертой квартире находится трёхлетний ребёнок. Мать ненадолго вышла в магазин, оставив малыша одного, а тот закрыл входную дверь на щеколду.

Вернувшись, женщина не смогла попасть в дом и обратилась к спасателям. Прибыв на место, они в присутствии сотрудника полиции вскрыли дверь при помощи аварийно-спасательного инструмента. 

С ребёнком всё оказалось в порядке. Его передали маме в удовлетворительном состоянии, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
дети спасатели

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