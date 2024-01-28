В Бурятии водитель иномарки погиб, вылетев на «встречку»

Он врезался в грузовик и скончался на месте



Смертельная авария произошла утром 28 января в Прибайкальском районе, около 10:00. Как сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», случилось всё на 199-ом километре трассы «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян».



По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с грузовым автомобилем Shacman. В итоге мужчина, сидевший за рулём легковушки, скончался на месте от полученных травм, отметили в управлении ГИБДД по Бурятии.

