На этот раз землетрясение произошло в Бичурском районе
Поздним вечером 24 января жители Бурятии почувствовали землетрясение. Произошло оно в 22:48 по местному времени в точке с координатами 50.76° северной широты и 107.58° восточной долготы, сообщается на официальном сайте Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.
Эпицентр находился примерно в 30 километрах к северу от села Бичура, уточняет «Бичура-инфо.24/7». Магнитуда составила 3,3.
Сейсмособытие зафиксировали пару дней назад и в Курумканском районе. Подземный толчок случился в 21:21. Очаг был в 41 километре к северо-западу от села Шаманка. Магнитуду оценили в 3,3, а энергетический класс – в 10.
Бурятию вновь тряхнуло на ночь глядя
Происшествия, Фото:
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