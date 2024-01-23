В Бурятии на ночь глядя произошло землетрясение









Очаг был в горах на западном берегу озера Хубсугул, в 42 километрах к югу от границы РФ. Подземный толчок в 3 балла ощущался в тункинском посёлке Монды.

На минувшей неделе до Бурятии докатилось монгольское землетрясение, которое случилось ночью 18 января на территории аймака Хувсгел, рядом с государственной границей России. Интенсивность оценили в 6 баллов, энергетический класс – в 11,6, а магнитуду – в 4,2.Очаг был в горах на западном берегу озера Хубсугул, в 42 километрах к югу от границы РФ. Подземный толчок в 3 балла ощущался в тункинском посёлке Монды.

В Бурятии накануне зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в 21:21 по местному времени в Курумканском районе – в точке с координатами 54.70º северной широты и 109.97º восточной долготы.Эпицентр находился в 41 километре к северо-западу от села Шаманка, сообщает «Курумкан-инфо.24/7». Магнитуда составила 3,3, а энергетический класс, по данным Байкальского филиала единой геофизической службы РАН – 10.