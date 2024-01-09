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В Бурятии пожилых супругов забили до смерти в их квартире

В Бурятии пожилых супругов забили до смерти в их квартире
Происшествия, 
Тела убитых нашёл их родственник

В городе Закаменск в Бурятии до смерти забили пожилых супругов. Как сообщает РЕН ТВ, 70-летнего мужчину и его 69-летнюю супругу убили в их квартире.

Отмечается, что вечером 7 января к пенсионерам зашёл их зять и обнаружил окровавленные трупы в квартире на Юбилейной улице.

- На телах мужчины и его жены присутствовали кровоподтеки в области головы, - отметил наш собеседник издания.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Пока неизвестно, установлены ли подозреваемые. В следственном управлении информацию официально ещё не комментировали. Подробности произошедшего станут известны позже. 
убийство

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