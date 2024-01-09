В Бурятии пожилых супругов забили до смерти в их квартире

Тела убитых нашёл их родственник



В городе Закаменск в Бурятии до смерти забили пожилых супругов. Как сообщает РЕН ТВ, 70-летнего мужчину и его 69-летнюю супругу убили в их квартире.



Отмечается, что вечером 7 января к пенсионерам зашёл их зять и обнаружил окровавленные трупы в квартире на Юбилейной улице.



- На телах мужчины и его жены присутствовали кровоподтеки в области головы, - отметил наш собеседник издания.



По факту произошедшего возбудили уголовное дело.



Пока неизвестно, установлены ли подозреваемые. В следственном управлении информацию официально ещё не комментировали. Подробности произошедшего станут известны позже.

