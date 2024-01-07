В Улан-Удэ из-за отопительного котла произошёл пожар

Пожар случился вечером
Вечером 6 января в частном секторе Советском районе Улан-Удэ загорелся дом. На момент прибытия пожарных горел гараж, огонь перешёл на крышу дома, существовала угроза распространения огня на соседние строения.
- Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали ему распространиться по всей площади дома. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 63 квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла.
Пожар случился вечером
У молодого автомобилиста никогда не было водительских прав
Пострадавшего улан-удэнца доставили в больницу
Среди них один ребёнок
Лоб в лоб столкнулись автомобили «Чери» и «Хонда»
Пенсионерку спасли пожарные
Автоавария случилась в Прибайкальском районе
Мужчину задержали в тупике
Сейсмособытие случилось утром
Пожары произошли в Прибайкальском районе
Женщина с мужем приехала отдохнуть на Байкале
Мужчина гулял вблизи водопада
Пикап врезался в грузовик
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России
Юношу госпитализировали