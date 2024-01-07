В Улан-Удэ из-за отопительного котла произошёл пожар





Вечером 6 января в частном секторе Советском районе Улан-Удэ загорелся дом. На момент прибытия пожарных горел гараж, огонь перешёл на крышу дома, существовала угроза распространения огня на соседние строения.- Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали ему распространиться по всей площади дома. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 63 квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла.