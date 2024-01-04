В Бурятии военный врезался на иномарке в забор и сбежал

Из-за этого его на год и месяц лишили водительских прав



Месяц назад, 7 декабря, перед Кяхтинским гарнизонным военным судом предстал рядовой, служащий по контракту. Как выяснилось, он устроил ДТП и скрылся с места происшествия.



Случилось всё поздним вечером 20 октября. Примерно в 23:30 контрактник, сидевший за рулём автомобиля Toyota Crown (к слову, на машине не было государственных регистрационных знаков) врезался в забор дома, а потом сбежал.



Тем самым военный нарушил пункт 2.5 правил дорожного движения (ПДД). Его признали виновным и на год и месяц лишили водительских прав. Оспаривать это решение мужчина не стал. Оно уже вступило в законную силу.