Из-за этого его на год и месяц лишили водительских прав
Месяц назад, 7 декабря, перед Кяхтинским гарнизонным военным судом предстал рядовой, служащий по контракту. Как выяснилось, он устроил ДТП и скрылся с места происшествия.
Случилось всё поздним вечером 20 октября. Примерно в 23:30 контрактник, сидевший за рулём автомобиля Toyota Crown (к слову, на машине не было государственных регистрационных знаков) врезался в забор дома, а потом сбежал.
Тем самым военный нарушил пункт 2.5 правил дорожного движения (ПДД). Его признали виновным и на год и месяц лишили водительских прав. Оспаривать это решение мужчина не стал. Оно уже вступило в законную силу.
В Бурятии военный врезался на иномарке в забор и сбежал
Происшествия, Фото:
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