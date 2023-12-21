Её не будет с 22 по 23 декабря
В ночь с 22 на 23 декабря в Октябрьском районе Улан-Удэ не будет холодной воды в 140а микрорайоне. Причиной станет проведение плановых работ по технологическому подключению жилых домов в квартале на водопроводной сети Д-160 мм.
Отключат холодную воду у потребителей:
- в жилых домах 140а квартала: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 20, 11a, 12a, 1, 5, 10г, 10в, 10б, 10a, 6, 21, 22, 24, 25, 5, 1, 50, 46, 47, 48, 49, 38, 39, 40, 41, 13, 12, 11, 13a;
- 140а квартал, 9, детский сад «Оюна».
Время отключения: с 23:00 22 декабря до 9:00 часов 23 декабря, сообщает администрация Октябрьского района.
В Улан-Удэ отключат холодную воду в 140а квартале
Происшествия, Фото:
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