21 декабря

20 декабря

Популярное

В Улан-Удэ отключат холодную воду в 140а квартале

В Улан-Удэ отключат холодную воду в 140а квартале
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Её не будет с 22 по 23 декабря

В ночь с 22 на 23 декабря в Октябрьском районе Улан-Удэ не будет холодной воды в 140а микрорайоне. Причиной станет проведение плановых работ по технологическому подключению жилых домов в квартале на водопроводной сети Д-160 мм.

Отключат холодную воду у потребителей:
- в жилых домах 140а квартала: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 20, 11a, 12a, 1, 5, 10г, 10в, 10б, 10a, 6, 21, 22, 24, 25, 5, 1, 50, 46, 47, 48, 49, 38, 39, 40, 41, 13, 12, 11, 13a;
- 140а квартал, 9, детский сад «Оюна».

Время отключения: с 23:00 22 декабря до 9:00 часов 23 декабря, сообщает администрация Октябрьского района.

Улан-Удэ Октябрьский район отключение воды холодная вода

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Улан-Удэ лишился денег, желая получить бонусы на день рождения
Житель Улан-Удэ лишился денег, желая получить бонусы на день рождения
Происшествия, 21.12.2023
Мужчина сам ввёл реквизиты своей карты и коды из смс
В пригороде Улан-Удэ мужчина убил жену ударом ножа в спину
В пригороде Улан-Удэ мужчина убил жену ударом ножа в спину
Происшествия, 21.12.2023
Женщина скончалась по дороге в больницу
Неизвестные срубили две ёлки в иркутском парке
Неизвестные срубили две ёлки в иркутском парке
Происшествия, 21.12.2023
При этом дома их поставить всё не получится
В Улан-Удэ угонщик попал в ДТП, а затем в больницу
В Улан-Удэ угонщик попал в ДТП, а затем в больницу
Власть, 21.12.2023
Между угоном и аварией прошло меньше часа
Жительница Бурятии лишилась денег, поверив «опытным брокерам»
Жительница Бурятии лишилась денег, поверив «опытным брокерам»
Происшествия, 21.12.2023
В течение месяца лжеброкеры выуживали деньги
В Забайкалье за два дня на пожарах погибли три человека
В Забайкалье за два дня на пожарах погибли три человека
Происшествия, 21.12.2023
Пожары произошли из-за короткого замыкания и неисправной печи
В Бурятии росгвардейцы спасли парня на пожаре
В Бурятии росгвардейцы спасли парня на пожаре
Происшествия, 21.12.2023
Он уже находился в полуобморочном состоянии
В Улан-Удэ на оживлённом участке столкнулись три автомобиля
В Улан-Удэ на оживлённом участке столкнулись три автомобиля
Происшествия, 21.12.2023
Они заняли все полосы и серьёзно затруднили движение
В прибрежном селе Бурятии сошла лавина
В прибрежном селе Бурятии сошла лавина
Происшествия, 21.12.2023
Снег завалил трассу в Истоке
В Иркутской области возбудили дело о контрабанде леса на 920 млн
В Иркутской области возбудили дело о контрабанде леса на 920 млн
Происшествия, 21.12.2023
Фигуранты незаконно экспортировали свыше 200 тысяч кубометров древесины
В Бурятии молодого водителя отправили за решётку
В Бурятии молодого водителя отправили за решётку
Происшествия, 21.12.2023
21-летний парень дважды попадался пьяным за рулём

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^