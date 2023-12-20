Жителя Бурятии отправили в колонию из-за гашиша

Он пытался доставить наркотики осуждённым



56-летний житель Иволгинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков в крупном размере.



В сентябре 2022 года мужчина собрал более двух килограммов конопли. Часть употребил, остальное хранил дома.



- В декабре 2022 года он по просьбе своего знакомого вновь собрал марихуану. Из части растений он незаконно изготовил масло каннабиса и гашиш, которые в последующем сбыл для последующей передачи запрещенных веществ в исправительное учреждение. Его преступные действия пресечены сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Иволгинский районный суд приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу пока не вступил.



