Одной из жертв он предложил выкупить телефон
Улан-удэнские оперативники задержали серийного карманника. Им оказался 18-летний студент техникума. Причинённый парнем ущерб превысил 150 тысяч рублей.
- Злоумышленник специализировался на совершении карманных краж. Ночью 2 декабря он вынул дорогой телефон из кармана куртки выходившей из бара девушки. Через неделю совершил две аналогичных кражи: незаметно завладел мобильным устройством нетрезвого мужчины, ожидающего такси рядом с ночным клубом в компании приятеля. Гаджет фигурант похитил из кармана его джинсов. А чуть позже в фойе того же заведения лишил сотового телефона другую посетительницу, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
На этом вор не остановился. Вечером он вышел на связь с одной из девушек, у которой украл телефон. В смс-сообщении молодой человек предложил жертве вернуть телефон за вознаграждение. Стороны договорились о сумме выкупа в три тысячи рублей, которые потерпевшая перевела. Вор пообещал, что пришлёт телефон с таксистом, но в итоге этого не произошло.
Кроме того, полицейские установили, что молодой человек украл электросамокат из подъезда дома.
Задержанный во всём признался, объяснив, что часть украденного он планировал продать, другим – пользоваться сам. В прошлом он уже привлекался к уголовной ответственности за попытки краж.
В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество», расследование продолжается.
В Улан-Удэ 18-летний студент промышлял карманными кражами
Происшествия, Фото:
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