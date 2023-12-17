«Гул стоял»: В Бурятии на ночь глядя произошло землетрясение



Поздним вечером 16 декабря в Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в 23:06 по местному времени в точке с координатами 52.71° северной широты и 108.05 восточной долготы.



По данным Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, энергетический класс составил 11,4, магнитуда – 4,1. В Улан-Удэ ощущалось 3-4 балла, в посёлке Каменск Кабанского района – 3. Землетрясение докатилось и до посёлка Куйтун в соседней Иркутской области.



Подземный толчок не на шутку перепугал жителей Бурятии. В соцсетях пишут, что он был очень мощным. «Дверцы шкафа затрещали», «Жёсткий толчок – аж гул какой-то на пару секунд появился», «Ужас как трясло 18 квартал. И гул стоял», «Нехило так», «Ощутимо было», «Даже вибрация по дому прошла», «На Стеколке сильно качнуло диван и штукатурка посыпалась», «Как будто по телу прошёл разряд тока», – делятся своими впечатлениями интернет-пользователи.





У кого-то в квартирах «звенел хрусталь», у других «чуть не сломалась кровать» и «прыгала посуда». Впрочем, нашлись и те, кто землетрясение не почувствовал и, по собственному же признанию, опять всё «профукал».