Ребёнок так и не пришёл в сознание
Один из пяти детей, пострадавших при пожаре 22 ноября по улице Моховая в Улан-Удэ, скончался 4 декабря, не приходя в сознание. Об этом сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
- Ребёнок находился в крайне тяжёлом состоянии, на аппарате ИВЛ. Неоднократно были проведены телемедицинские консультации с коллегами Российской детской клинической больницы (Москва), согласована тактика лечения. Врачи оказывали всю необходимую медицинскую помощь. К сожалению, ребёнка спасти не удалось, - прокомментировали в минздраве.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшный пожар произошёл две недели назад в многоквартирном доме на улице Моховая. Из горящей квартиры пожарные вынесли 31-летнюю женщину и пятерых её детей – четырёх дочерей и сына (самой старшей 8 лет, самой младшей – 2 года). Все они попали в больницы в тяжёлом состоянии, с ожогами и отравлением продуктами дыхания, их сразу госпитализировали в отделения реанимации.
Известно, что глава семейства находится на СВО.
Многодетная семья лишилась всего имущества; недавно администрация Железнодорожного района объявила сбор одежды и другой помощи.
Скончался один из пяти детей, пострадавших на страшном пожаре в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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