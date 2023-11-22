В Улан-Удэ врачи спасают жизни матери и пятерых детей, пострадавших на пожаре

















Пожар произошёл утром в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на улице Моховая. Когда пожарные прибыли, в одной из квартир было сильное задымление. Из неё спасли женщину и пятерых детей. Пожар ликвидировали на площади 60 кв.м.



Глава Бурятии сразу после пожара

Пожар произошёл утром в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на улице Моховая. Когда пожарные прибыли, в одной из квартир было сильное задымление. Из неё спасли женщину и пятерых детей. Пожар ликвидировали на площади 60 кв.м.Глава Бурятии сразу после пожара поручил минздраву держать на особом контроле состояние пострадавших детей. Он также заверил, что «со стороны правительства будет сделано всё возможное».









В Улан-Удэ стали известны подробности пожара в квартире дома на улице Моховая, где пострадали пятеро детей. Как выяснил «Байкал-Dailу», пострадавшие – четыре девочки и один мальчик, все они родные братья и сёстры. Самой старшей из них восемь лет, самой младшей – всего два года. Также на пожаре пострадала их 31-летняя мать.Сейчас врачи детской республиканской клинической больницы борются за их жизни. Все пятеро детей лежат в отделении анестезиологии и реанимации, все подключены к аппаратам ИВЛ.- Сегодня была на обходе в детской больнице. Медицинские работники прикладывают все усилия для сохранения жизни пострадавших. Дети получили ожоги и отравление продуктами горения, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Она уточнила, что врачам удалось стабилизировать состояние детей.Сегодня улан-удэнские врачи проведут телемедицинскую консультацию с федеральным центром по поводу лечения детей.Мама находится в БСМП, она также попала в отделение реанимации.Министр здравоохранения уточнила, что ситуация находится лично на контроле главы Бурятии Алексея Цыденова.Как выяснилось, семья с июня текущего года состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних в связи с нахождением в социально-опасном положении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.- Вместе с тем, семья полная, родители алкоголем не злоупотребляют. Отец в настоящее время находится в командировке, - уточнили в министерстве внутренних дел.