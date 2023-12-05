ДТП произошло на улице Жердева
Вчера днём, 4 декабря, в Улан-Удэ водитель автомобиля «Субару Форестер» получил травмы, врезавшись в электроопору. ДТП произошло на улице Жердева.
- 30-летний водитель «Субару Форестер» в районе дома № 42 по ул. Жердева не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии мужчину госпитализировали в БСМП.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах Улан-Удэ ухудшилась дорожная ситуация. Накануне число ДТП выросло по сравнению с обычными днями в два раза.
В Улан-Удэ «Субару» врезался в электроопору
Происшествия, Фото:
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