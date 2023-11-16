В доме обрушилась крыша
В селе Елань Бичурского района Бурятии в сгоревшем доме нашли тело мужчины. Пожар произошёл днём 15 ноября, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Когда пожарные прибыли на место, огнём был охвачен жилой дом и надворные постройки. Во время тушения пожара в одной из комнат и обнаружили труп мужчины.
Возгорание потушили в течение часа. В результате пожара сгорели надворные постройки на общей площади 66 кв.м., обрушилась крыша дома, обгорели стены на площади 56 кв.м.
Причины пожара устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ещё один мужчина погиб на пожаре в тот же день в посёлке Юбилейный Баргузинского района.
В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело мужчины
Происшествия, Фото:
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