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В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело мужчины

В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело мужчины
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
В доме обрушилась крыша

В селе Елань Бичурского района Бурятии в сгоревшем доме нашли тело мужчины. Пожар произошёл днём 15 ноября, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Когда пожарные прибыли на место, огнём был охвачен жилой дом и надворные постройки. Во время тушения пожара в одной из комнат и обнаружили труп мужчины.

Возгорание потушили в течение часа. В результате пожара сгорели надворные постройки на общей площади 66 кв.м., обрушилась крыша дома, обгорели стены на площади 56 кв.м.

Причины пожара устанавливаются.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ещё один мужчина погиб на пожаре в тот же день в посёлке Юбилейный Баргузинского района.

пожар смерть

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