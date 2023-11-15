В Улан-Удэ под суд пойдёт мужчина, выбивший ребёнку зубы

Он вмешался в детский конфликт и набросился на ребёнка







Всё Всё произошло более года назад, в октябре 20220-го, в одной из улан-удэнских средних школ. Мужчина вмешался в конфликт между своими сыном и другим 12-летним учеником и напал на последнего. Улан-удэнец с силой нанёс мальчику удары кулаками и ногой прямо по голове.



В ходе предварительного расследования удалось собрать достаточную доказательственную базу. Злоумышленник скоро предстанет перед судом. Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением уже направили туда для рассмотрения по существу, рассказали в СУ СКР по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», злоумышленник, решивший заступиться за сына, повалил ребёнка на землю и начал пинать его, выбив передние зубы. Изначально расследование велось в рамках уголовного дела о причинении лёгкого вреда здоровью. Однако семья пострадавшего школьника с такой квалификацией не согласилась. Мальчик мучился от сильных болей и мог есть только через трубочку. Для восстановления челюсти требовалась операция за 360 тысяч рублей. Со сбором денег помогали многие неравнодушные жители республики.



В начале ноября того же года на эту историю

Как сообщал «Байкал-Daily», злоумышленник, решивший заступиться за сына, повалил ребёнка на землю и начал пинать его, выбив передние зубы. Изначально расследование велось в рамках уголовного дела о причинении лёгкого вреда здоровью. Однако семья пострадавшего школьника с такой квалификацией не согласилась. Мальчик мучился от сильных болей и мог есть только через трубочку. Для восстановления челюсти требовалась операция за 360 тысяч рублей. Со сбором денег помогали многие неравнодушные жители республики.В начале ноября того же года на эту историю обратил внимание председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин., взявший ситуацию под личный контроль После этого было всё-таки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Следователи завершили расследование уголовного дела против 36-летнего жителя бурятской столицы. Ему вменяют умышленное причинение вреда здоровью ребёнка – по пункту «в» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ.