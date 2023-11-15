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В Улан-Удэ под суд пойдёт мужчина, выбивший ребёнку зубы

В Улан-Удэ под суд пойдёт мужчина, выбивший ребёнку зубы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он вмешался в детский конфликт и набросился на ребёнка

Следователи завершили расследование уголовного дела против 36-летнего жителя бурятской столицы. Ему вменяют умышленное причинение вреда здоровью ребёнка – по пункту «в» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ.

Всё произошло более года назад, в октябре 20220-го, в одной из улан-удэнских средних школ. Мужчина вмешался в конфликт между своими сыном и другим 12-летним учеником и напал на последнего. Улан-удэнец с силой нанёс мальчику удары кулаками и ногой прямо по голове.
 
В ходе предварительного расследования удалось собрать достаточную доказательственную базу. Злоумышленник скоро предстанет перед судом. Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением уже направили туда для рассмотрения по существу, рассказали в СУ СКР по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», злоумышленник, решивший заступиться за сына, повалил ребёнка на землю и начал пинать его, выбив передние зубы. Изначально расследование велось в рамках уголовного дела о причинении лёгкого вреда здоровью. Однако семья пострадавшего школьника с такой квалификацией не согласилась. Мальчик мучился от сильных болей и мог есть только через трубочку. Для восстановления челюсти требовалась операция за 360 тысяч рублей. Со сбором денег помогали многие неравнодушные жители республики.

В начале ноября того же года на эту историю обратил внимание председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин., взявший ситуацию под личный контроль После этого было всё-таки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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