В Улан-Удэ под суд пойдёт мужчина, выбивший ребёнку зубы

Он вмешался в детский конфликт и набросился на ребёнка
Всё произошло более года назад, в октябре 20220-го, в одной из улан-удэнских средних школ. Мужчина вмешался в конфликт между своими сыном и другим 12-летним учеником и напал на последнего. Улан-удэнец с силой нанёс мальчику удары кулаками и ногой прямо по голове.
В ходе предварительного расследования удалось собрать достаточную доказательственную базу. Злоумышленник скоро предстанет перед судом. Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением уже направили туда для рассмотрения по существу, рассказали в СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», злоумышленник, решивший заступиться за сына, повалил ребёнка на землю и начал пинать его, выбив передние зубы. Изначально расследование велось в рамках уголовного дела о причинении лёгкого вреда здоровью. Однако семья пострадавшего школьника с такой квалификацией не согласилась. Мальчик мучился от сильных болей и мог есть только через трубочку. Для восстановления челюсти требовалась операция за 360 тысяч рублей. Со сбором денег помогали многие неравнодушные жители республики.
В начале ноября того же года на эту историю обратил внимание председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин., взявший ситуацию под личный контроль После этого было всё-таки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».