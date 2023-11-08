В Бурятии будут судить водителя, по вине которого погиб младенец

В Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела о гибели двухмесячной девочки. 44-летний водитель, сбивший коляску, в которой лежала малышка, скоро предстанет перед судом.
Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла 13 августа 2023 года в селе Усть-Брянь Заиграевского района. Пьяный водитель «Тойоты Калдина» сбил 19-летнего парня и коляску с младенцем, которую он катил.
- Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на своём автомобиле «Тойота Калдина» по одной из улиц в селе Усть-Брянь. В этот момент по обочине дороги шли юноша с девушкой. Они катили детскую коляску, в которой находилась двухмесячная девочка. Пьяный водитель не справился с управлением и совершил наезд на молодого человека и коляску с ребёнком. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в больницу в карете скорой медицинской помощи. 19-летнему юноше были причинены травмы, раны и ссадины различных частей тела, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
В рамках уголовного дела провели следственный эксперимент, а также автотехническую судебную экспертизу. Они доказали, что водитель мог затормозить, ведь, когда увидел пешеходов, находился на значительном расстоянии, а машина была исправна. Но не среагировал, так как находился в состоянии алкогольного опьянения и при вождении нарушил ряд правил дорожного движения.
Мужчина обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). По этой статье предусмотрено до 12 лет лишения свободы.