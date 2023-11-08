08 ноября

07 ноября

Популярное

В Бурятии будут судить водителя, по вине которого погиб младенец

В Бурятии будут судить водителя, по вине которого погиб младенец
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Пьяный водитель сбил детскую коляску и парня, который её катил

В Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела о гибели двухмесячной девочки. 44-летний водитель, сбивший коляску, в которой лежала малышка, скоро предстанет перед судом.

Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла 13 августа 2023 года в селе Усть-Брянь Заиграевского района. Пьяный водитель «Тойоты Калдина» сбил 19-летнего парня и коляску с младенцем, которую он катил.

- Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на своём автомобиле «Тойота Калдина» по одной из улиц в селе Усть-Брянь. В этот момент по обочине дороги шли юноша с девушкой. Они катили детскую коляску, в которой находилась двухмесячная девочка. Пьяный водитель не справился с управлением и совершил наезд на молодого человека и коляску с ребёнком. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в больницу в карете скорой медицинской помощи. 19-летнему юноше были причинены травмы, раны и ссадины различных частей тела, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.


В рамках уголовного дела провели следственный эксперимент, а также автотехническую судебную экспертизу. Они доказали, что водитель мог затормозить, ведь, когда увидел пешеходов, находился на значительном расстоянии, а машина была исправна. Но не среагировал, так как находился в состоянии алкогольного опьянения и при вождении нарушил ряд правил дорожного движения.

Мужчина обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). По этой статье предусмотрено до 12 лет лишения свободы. 
ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии будут судить водителя, по вине которого погиб младенец
В Бурятии будут судить водителя, по вине которого погиб младенец
Происшествия, 08.11.2023
Пьяный водитель сбил детскую коляску и парня, который её катил
Четырёх пьяных пассажиров сняли с рейса Иркутск – Москва
Четырёх пьяных пассажиров сняли с рейса Иркутск – Москва
Происшествия, 08.11.2023
В дежурную часть доставили троих мужчин и женщину
В Бурятии при пожаре погиб человек
В Бурятии при пожаре погиб человек
Происшествия, 08.11.2023
А ещё один местный житель получил ожоги
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели студента, сбитого КамАЗом
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели студента, сбитого КамАЗом
Происшествия, 08.11.2023
ДТП произошло ещё в мае, но уголовное дело возбудили после вмешательства прокуратуры
В Бурятии парни и девушка пострадали в ДТП по вине водителя без прав
В Бурятии парни и девушка пострадали в ДТП по вине водителя без прав
Происшествия, 08.11.2023
«Тойота Королла» врезалась в «Тойоту Лэнд Крузер»
Дети массово отравились в больнице в Чите
Дети массово отравились в больнице в Чите
Происшествия, 08.11.2023
Ситуацию взял под контроль председатель СК России
В Улан-Удэ убийца посетителя кафе получил 9 лет колонии
В Улан-Удэ убийца посетителя кафе получил 9 лет колонии
Происшествия, 08.11.2023
Посетитель кафе погиб от рук пьяного молодого человека

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^