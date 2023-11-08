Горит неэксплуатируемый цех
В Еравнинском районе Бурятии продолжается ликвидация пожара на объекте Озёрной горнорудной компании.
- По состоянию на 9:28 горит здание неэксплуатируемого цеха. Пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения в составе 29 человек и 16 единиц техники, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По данным «Еравна-инфо 24/7», огонь охватил площадь в 3000 квадратных метров.
Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Dailу», о начавшемся утром пожаре на объекте ГОК «Озёрный» первым сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов. На кадрах, снятых очевидцами, виден высокий густой столб дыма, поднимающийся над зданием.
В свою очередь, в пресс-службе ООО «Озёрное» (Озёрная горнорудная компания) заявили, что « в кратчайшие сроки пожар будет локализован и потушен». Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
В Бурятии пожар на объекте ГОК «Озёрный» тушат 29 человек
Происшествия, Фото:
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