Из-за потасовки воздушное судно вынужденно посадили в Сыктывкаре
Пьяный мужчина устроил драку на борту самолёта, летевшего из Иркутска в Москву. В результате воздушное судно совершило вынужденную посадку в Сыктывкаре.
Предварительно установлено, что 33-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа напал на другого пассажира – 22-летнего жителя Кемеровской области. Требования бортпроводников прекратить драку мужчина игнорировал.
В результате самолёт совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту – в Сыктывкаре. Представители службы авиационной безопасности вызвали наряд транспортной полиции.
- Сотрудники доставили участников конфликта в дежурную часть линейного отдела МВД России, где в отношении дебошира составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Потерпевший госпитализирован, - официального представителя МВД России Ирины Волк.
На дебошира возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Проводится предварительное расследование.
В летевшем из Иркутска в Москву самолёте подрались пассажиры
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