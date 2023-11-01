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В летевшем из Иркутска в Москву самолёте подрались пассажиры

В летевшем из Иркутска в Москву самолёте подрались пассажиры
Происшествия, 
Из-за потасовки воздушное судно вынужденно посадили в Сыктывкаре

Пьяный мужчина устроил драку на борту самолёта, летевшего из Иркутска в Москву. В результате воздушное судно совершило вынужденную посадку в Сыктывкаре.

Предварительно установлено, что 33-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа напал на другого пассажира – 22-летнего жителя Кемеровской области. Требования бортпроводников прекратить драку мужчина игнорировал.

В результате самолёт совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту – в Сыктывкаре. Представители службы авиационной безопасности вызвали наряд транспортной полиции.

- Сотрудники доставили участников конфликта в дежурную часть линейного отдела МВД России, где в отношении дебошира составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Потерпевший госпитализирован, - официального представителя МВД России Ирины Волк.

На дебошира возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Проводится предварительное расследование.
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